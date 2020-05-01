Лобовое столкновение двух иномарок произошло на трассе в Гдовском районе
1 мая у деревни Добручи в Гдовском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai и Mitsubishi, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Гдовская заря».
Как сообщает очевидец произошедшего, один из водителей, объезжая знак дорожных работ, не увидел движущуюся навстречу машину.
По предварительным данным, есть пострадавшие в ДТП, пассажир одного из автомобилей доставлен в больницу.
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Фото: редакция газеты "Гдовская заря"
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Фото: редакция газеты "Гдовская заря"
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Фото: редакция газеты "Гдовская заря"
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Фото: редакция газеты "Гдовская заря"
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Фото: редакция газеты "Гдовская заря"
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Фото: редакция газеты "Гдовская заря"
На месте дорожно-транспортного происшествия работают спасатели и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.