Бывшая начальница почты в Пыталовском районе отправится на принудительные работы за кражу

17:19, 25 сентября 2026, ПАИ

Пыталовский районный суд вынес обвинительный приговор по делу о хищении имущества АО «Почта России», сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что бывшая начальница отделения почтовой связи, используя служебное положение, с декабря 2024 года по декабрь 2025 года присвоила более 116 тысяч рублей и товарно-материальные ценности на сумму свыше 36 тысяч рублей. Кроме того, она передала местным жителям продукты, бытовую химию, семена и печатную продукцию на сумму более 19 тысяч рублей, не оформив кассовые чеки. Похищенным женщина распорядилась по своему усмотрению.

Общий ущерб АО «Почта России» превысил 170 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде принудительных работ на два года с удержанием 5 % из заработной платы. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворён на сумму более 164 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что экс-начальницу почты в Усвятах судят за присвоение более 1,3 миллиона рублей.