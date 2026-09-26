Два водителя пострадали в ночном ДТП в Гдовском округе

09:17, 26 сентября 2026, ПАИ

В Гдовском районе автомобиль Haval F7 врезался в припаркованный на обочине Nissan Pathfinder. Дорожно-транспортное происшествие произошло в деревне Добручи, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В результате ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали.

На месте работают спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.