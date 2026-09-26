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Происшествия

Два водителя пострадали в ночном ДТП в Гдовском округе

В Гдовском районе автомобиль Haval F7 врезался в припаркованный на обочине Nissan Pathfinder. Дорожно-транспортное происшествие произошло в деревне Добручи, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: ПАИ

В результате ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали.

На месте работают спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

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