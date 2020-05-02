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Общество

Псковичи могут поступить в военные вузы Росгвардии

Жители Псковской области могут поступить в военные вузы Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Региональное ведомство проводит отбор кандидатов для поступления в четыре военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

Отбор проходит в следующие вузы: Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8-911-366-21-41, 8-906-223-65-00.

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