Мужчина на самодельном тракторе пострадал в результате аварии в Великолукском районе

14:00, 02 мая 2020, ПАИ

1 мая около 14:30 на садоводческом участке СНТ «Черёмушки» Великолукского района 68-летний водитель самодельного трактора при выполнении пахотных работ не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Об этом сообщили Псковскому агентству в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, в результате происшествия мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.