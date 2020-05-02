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Мужчина на самодельном тракторе пострадал в результате аварии в Великолукском районе

1 мая около 14:30 на садоводческом участке СНТ «Черёмушки» Великолукского района 68-летний водитель самодельного трактора при выполнении пахотных работ не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Об этом сообщили Псковскому агентству в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительным данным, в результате происшествия мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

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