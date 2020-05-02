Россиянам посоветовали не рассчитывать на отпуск за границей в этом году

16:01, 02 мая 2020, ПАИ

Жителям России не стоит рассчитывать на отпуска за рубежом в 2020 году из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом РИА «Новости» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Я бы посоветовал россиянам не рисковать в этом году, не покупать для выезда из страны до конца этого года билеты, не бронировать гостиницы», – сказал сенатор.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом вряд ли позволит государствам открыть границы до 2021 года.

При этом Валерий Рязанский отметил, что билеты и путёвки за рубеж можно будет купить, когда в мире начнут снимать ограничения. По его мнению, отели после долгого простоя будут предлагать выгодные тарифы.