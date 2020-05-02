Митрополит Тихон ответил на вопросы псковских СМИ

16:11, 02 мая 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон ответил на вопросы псковских СМИ. Видеоролик с ответами владыки разместила Псковская епархия Русской православной церкви.

В частности, митрополит Тихон рассказал о проведении богослужений в период пандемии коронавируса, о поддержке священников и мирян во время эпидемии, о возобновлении общественных богослужений в Псковской епархии.

Также владыка ответил на вопросы о реставрации памятников церковной архитектуры в Псковской области, об исторических парках «Россия – моя история» в Пскове и Москве и на целый ряд других.