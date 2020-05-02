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Общество

Началось восстановление склонов Псково-Печерского монастыря

Псковская епархия своими силами начала укрепление склонов карстовых пещер, расположенных в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы псковских СМИ.

«В Псково-Печерском монастыре мы начали укрепление склонов своими силами, потому что тяжёлая ситуация. Эта ситуация называется аварийной. Особая аварийная ситуация, когда надо приступать вот прямо сейчас, срочно», – пояснил он.

Псково-Печерский монастырь основан вокруг пещерных храмов, названных верующими «Богом зданными», то есть созданными Богом. Первая пещерная церковь, выкопанная в холме из песчаника, освящена здесь в 1473 году. Комплекс состоит из ближних и дальних пещер. Ближние пещеры имеют протяжённость около 15 метров и открыты для посещений, вход в дальние пещеры возможен только по предварительной договорённости.

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