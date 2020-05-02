До +22 градусов потеплеет в Псковской области 3 мая
До +22 градусов потеплеет в Псковской области 3 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день в Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди.
Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление будет низким.