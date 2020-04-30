Псковский парламентарий обозначил проблемы организации мусорных площадок

09:26, 03 мая 2020, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы, координатор клуба председателей многоквартирных домов Пскова Валерий Тюменцев рассказал о депутатской деятельности в прямом эфире одного из городских радио. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, парламентарий сообщил, с какими вопросами к нему чаще всего обращаются избиратели. Несмотря на то что он является депутатом от единого городского округа, основная масса обращений к нему поступает от жителей пятого округа.

«В период предвыборной кампании в 2017 году я шёл на выборы в гордуму по округу № 5, поэтому, общаясь с избирателями, получал наказы именно по этой территории. Также я проживаю на территории данного округа, поэтому, как никто другой, знаю его проблемы изнутри. Поступают обращения и от представителей частного сектора. В основном жалобы касаются некачественных дорог, контейнерных площадок, ремонта тротуаров. Все вопросы взяты под контроль, частично уже отработаны и включены в план текущего ремонта на 2020 год», – отметил парламентарий.

Кроме того, депутат подробно остановился на проблеме мусорной реформы. В районе многоэтажной застройки немного вариантов, где можно установить контейнерную площадку, – как правило, там уже сложившиеся исторические места. А вот в частном секторе ситуация сложнее.

«Если человек получает квитанцию о плате за вывоз мусора, он надеется, что услуга будет оказана непосредственно у него дома – сделают для него услугу удобной, а если же ему приходится возить мусор за несколько километров, то он не понимает, за что он должен платить деньги. Второй момент – это организация мест контейнерных площадок. Существует категория граждан, которая не хочет иметь рядом с домом мусорную площадку, так как это влияет на экологию и внешнюю составляющую, но в некоторых районах немного мест, где можно установить контейнеры, поэтому приходится искать компромиссные решения», – заявил парламентарий.

Кроме того, в эфире была затронута тема мешкового сбора мусора. Вопрос рассмотрят в перспективе.