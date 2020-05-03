3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги

12:05, 03 мая 2020, ПАИ

В этом году псковичи вместе со всей страной будут отмечать 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии важной даты Псковское агентство информации представляет материалы, в которых рассказывает читателям об основных событиях Великой Отечественной войны, происходивших в апреле–мае 1945 года.

Освобождение Берлина

В этот день 70 лет назад войска 3-го Белорусского фронта с боями очищали от противника косу Фриш-Нерунг в Восточной Пруссии. Генерал-полковник Галицкий пишет: «Каждого пленного мы брали в упорном бою. Драконовские меры, принятые Гитлером заочно по отношению к генералу Лашу и всем остальным сдавшимся в плен в Кёнигсберге, заставляли немцев, опасавшихся репрессий, драться до конца».

«Армии 3-го Белорусского фронта, выведенные в резерв, после беспрерывных боевых действий с трудом входили в русло мирной жизни, – вспоминал командующий фронтом маршал Баграмян. – Лишь с косы Фриш-Нерунг и из района плавней в устье Вислы продолжали поступать скупые донесения о ходе столкновений с блокированными там остатками фашистских частей. Изучив протоколы допросов многочисленных пленных, начальник разведки фронта доложил мне, что большая часть укрывшихся на косе и в плавнях гитлеровцев – это самые отпетые бандиты, главным образом из состава карательных войск, полиции, завзятые нацисты и военные преступники, на совести которых лежали многие кровавые дела, совершённые ими на оккупированных землях. Теперь они, боясь возмездия, огрызались, как затравленные волки, и на неоднократные предложения сложить оружие не отвечали».

Митинги в Берлине

3-й гвардейский танковый корпус А. П. Панфилова 2-го Белорусского фронта занял в Германии города Бад-Доберан, Нойбуков, Варин и установил по Эльбе связь с передовыми частями 2-й британской армии.

Войска 1-го Белорусского фронта вышли к Эльбе юго-восточнее города Виттенберга и установили связь с американской 9-й армией.

С исключительным подъёмом прошли митинги в войсках, овладевших столицей Германии – Берлином. Бойцы, сержанты и офицеры соединений генерал-майора Шатилова и гвардии полковника Негада, занявшие 30 апреля здание германского Рейхстага, с гордостью заявили: «Сталинское приветствие и поздравление мы восприняли с огромной радостью. В первомайском приказе товарища Сталина говорится и о нас. Мы вместе с другими советскими частями водрузили Знамя Победы над Берлином». Красноармеец Буга сказал: «Я сражался против немцев в 1918 году на Украине. В дни Отечественной войны я снова бился с немцами на Украине и под Сталинградом. Четыре года я мечтал о том, чтобы побывать в Берлине. И вот моя заветная мечта сбылась. Я горжусь тем, что на мою долю выпало счастье добивать врага в его столице».

Источники: Память народа 1941-1945, ТАСС, «Битва за Берлин. Полная хроника – 23 дня и ночи» Сульдин А. В.