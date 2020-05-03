Художники Псковского театра драмы и Театра кукол оформят «Окна Победы» и проведут мастер-класс

11:42, 03 мая 2020, ПАИ

Театрально-концертная дирекция Псковской области присоединяется к всероссийской акции «Окна Победы» и предложить несколько простых идей по украшению окон к празднику 9 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе дирекции.

В частности, главный художник Псковского драмтеатра Александр Стройло, бутафор Алексей Кузьмин и художник Театра кукол Мария Воробьева поделятся секретами профессионального мастерства. Сейчас они записывают видеоролики, которые в ближайшее время появятся в соцсетях и на сайте Театрально-концертной дирекции.

По словам Александра Стройло, заслуженного художника России, традиция украшать выходящие на улицу окна дома берет своё начало с появлением оконного прозрачного стекла. «На Руси украшали окна к церковным праздникам, имевшим свою символику, которую можно было отразить доступными предметами и вещами, пасхальными яйцами, ветками вербы и березы, рукодельными рождественскими звёздами, разложенными на подстилке изо мха, а в советское время мох заменили ватой и стали украшать детскими игрушками и фарфоровыми фигурками. В сельской местности эта традиция кое- где ещё теплится, а в городах почти полностью ушла в небытие с появлением на окнах первых этажей решёток», - рассказал Александр Стройло.

Всероссийская акция «Окна Победы» проходит с 1 по 9 мая 2020 года в формате онлайн-флешмоба. Чтобы принять участие в акции нужно: оформить окна своих квартир/домов/офисов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Фотографии получившихся окон разместить в социальных сетях с официальным хэштегом #Окна_Победы и со словами благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы.