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Общество

Участники онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказали о тех, кем они гордятся

К эстафете «Псковской правды», которая в этом году из-за коронавируса проходит онлайн, с каждым днём присоединяется всё больше и больше участников – наших читателей, партнёров, коллег. По хештегам #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП в соцсетях редакция находит посты участников эстафеты об их родных: ветеранах, тружениках тыла, детях войны. «Псковская правда» публикует рассказы на страницах издания.

К онлайн-эстафете «Псковской правды» присоединилась управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко. Команда Сбербанка традиционно принимала участие в эстафете. И в этом году, по словам управляющего банком, «традиция, которой уже 75 лет, не будет нарушена».

«Мой дядя, старший лейтенант Петров Александр Фёдорович, командир батареи 884-го стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии, погиб недалеко от посёлка Синявино в августе 1941 года в боях за #оборонаЛенинграда. Несколько лет назад мы смогли разыскать место его захоронения. В нашей семье бережно хранится последнее фото Саши, его письмо с фронта, в котором он мечтал о жизни после войны, и письмо его фронтового друга, в котором тот рассказывал, что бойцы потеряли не только любимого командира, но и настоящего товарища», – написала Анна Тарасенко на своей странице в Facebook.

Полную версию материала можно прочитать на сайте «Псковской правды».

В этом году из-за коронавируса #ЭстафетаПП впервые проходит в онлайн-формате. Чтобы стать участником эстафеты «Псковской правды», нужно:

1. Выложить фото своего воевавшего родственника с коротким рассказом о нём.

2. Добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП.

3. Передать эстафету ещё трём участникам.

4. Скопировать эти правила под свой пост.

Размещайте рассказы о своих близких: ветеранах, тружениках тыла, детях войны. Ставьте хэштеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передавайте эстафету своим друзьям.

 

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