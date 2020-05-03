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Публикуем видео с места смертельного ДТП в Печорском районе

3 мая около деревни Шумилкино Печорского района произошло столкновение Mitsubishi ASX и грузового автомобиля DAF XF. 

По словам очевидца ДТП, грузовой автомобиль начал поворачивать на заправочную станцию, в это время по встречной полосе ехала Mitsubishi. «Откуда она ехала – мы даже не видели», – недоумевает свидетель аварии.

57-летнего водителя Mitsubishi ASX заблокировало в автомобиле, прибывшие из Печор пожарные вытащили пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи. 

Спасти мужчину не удалось, от полученных травм он умер по пути в больницу.  

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