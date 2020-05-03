Публикуем видео с места смертельного ДТП в Печорском районе

18:50, 03 мая 2020, ПАИ

3 мая около деревни Шумилкино Печорского района произошло столкновение Mitsubishi ASX и грузового автомобиля DAF XF.

По словам очевидца ДТП, грузовой автомобиль начал поворачивать на заправочную станцию, в это время по встречной полосе ехала Mitsubishi. «Откуда она ехала – мы даже не видели», – недоумевает свидетель аварии.

57-летнего водителя Mitsubishi ASX заблокировало в автомобиле, прибывшие из Печор пожарные вытащили пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.

Спасти мужчину не удалось, от полученных травм он умер по пути в больницу.