0
18:50
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Печорском районе
18:11
Пострадавший в результате ДТП в Печорском районе мужчина умер по пути в больницу
17:02
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
10:45
Лося насмерть сбил автомобиль в Псковском районе
15:35
Для остановки нарушителя псковским полицейским пришлось применить оружие
14:00
Мужчина на самодельном тракторе пострадал в результате аварии в Великолукском районе
12:57
Водитель такси пострадал в ДТП в Псковском районе
Еще новости
Происшествия

34-летний великолучанин ударил ножом своего знакомого

В Великих Луках местный житель ударил ножом своего знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе конфликта ранее судимый безработный великолучанин ударил ножом своего 40-летнего знакомого. Пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемый свою вину отрицать не стал. В ходе обыска у него обнаружили орудие преступления.

По факту тяжкого причинения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Публикуем видео с места смертельного ДТП в Печорском районе
03 мая 2020
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Печорском районе
Пострадавший в результате ДТП в Печорском районе мужчина умер по пути в больницу
03 мая 2020
Пострадавший в результате ДТП в Печорском районе мужчина умер по пути в больницу
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
03 мая 2020
Лобовое столкновение фуры и Mitsubishi произошло в Печорском районе
Лося насмерть сбил автомобиль в Псковском районе
03 мая 2020
Лося насмерть сбил автомобиль в Псковском районе 1
Для остановки нарушителя псковским полицейским пришлось применить оружие
02 мая 2020
Для остановки нарушителя псковским полицейским пришлось применить оружие 2
Мужчина на самодельном тракторе пострадал в результате аварии в Великолукском районе
02 мая 2020
Мужчина на самодельном тракторе пострадал в результате аварии в Великолукском районе
Водитель такси пострадал в ДТП в Псковском районе
02 мая 2020
Водитель такси пострадал в ДТП в Псковском районе
В Псковском районе автомобиль съехал в кювет: по предварительным данным, пострадали два человека
02 мая 2020
В Псковском районе автомобиль съехал в кювет: по предварительным данным, пострадали два человека

Идет загрузка...