34-летний великолучанин ударил ножом своего знакомого

10:14, 04 мая 2020, ПАИ

В Великих Луках местный житель ударил ножом своего знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе конфликта ранее судимый безработный великолучанин ударил ножом своего 40-летнего знакомого. Пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемый свою вину отрицать не стал. В ходе обыска у него обнаружили орудие преступления.

По факту тяжкого причинения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.