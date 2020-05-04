Михаил Ведерников: Давайте сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее покинуть режим самоизоляции

15:28, 04 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал местных жителей сделать всё возможное, чтобы как можно скорее отменить режим самоизоляции. Об этом он сообщил на своей личной странице в Instagram.

«На улице действительно очень красиво, и весна развернулась уже в полную силу», - отметил Михаил Ведерников.

Он также обратился к местным жителям с просьбой сделать всё возможное, чтобы скорее закончился режим самоизоляции.

«Давно хочется спокойно выйти на улицу и в полой мере порадоваться хорошей погоде», - добавил губернатор, пожелав беречь себя.