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Общество

Михаил Ведерников: Давайте сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее покинуть режим самоизоляции

Михаил Ведерников: Давайте сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее покинуть режим самоизоляции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал местных жителей сделать всё возможное, чтобы как можно скорее отменить режим самоизоляции. Об этом он сообщил на своей личной странице в Instagram.

«На улице действительно очень красиво, и весна развернулась уже в полную силу», - отметил Михаил Ведерников.

Он также обратился к местным жителям с просьбой сделать всё возможное, чтобы скорее закончился режим самоизоляции.

«Давно хочется спокойно выйти на улицу и в полой мере порадоваться хорошей погоде», - добавил губернатор, пожелав беречь себя.

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