Разработчики Instagram «запретили» хештег #море

13:12, 05 мая 2020, ПАИ

Разработчики Instagram «запретили» хештег #море, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам», – предупреждают разработчики при переходе по хештегу #море.

При этом фотографии и видеозаписи с хештегом #sea продолжают быть доступными.