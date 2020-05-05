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Общество

Разработчики Instagram «запретили» хештег #море

Разработчики Instagram «запретили» хештег #море, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам», – предупреждают разработчики при переходе по хештегу #море.

При этом фотографии и видеозаписи с хештегом #sea продолжают быть доступными.

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