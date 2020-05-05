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Нетрезвые псковичи устроили пожар в квартире на улице Мирной

Днём 5 мая поступило сообщение о пожаре в многоквартире доме № 13 на улице Мирной в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

  • Пожар на улице Мирной
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Мирной
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Мирной
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Мирной
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Мирной
    Фото: ПАИ

Соседи увидели из окна дым и вызвали пожарных. Выяснилось, что возгорание произошло из-за нарушения нетрезвыми гражданами пожарной безопасности при эксплуатации газовой плиты.

Вовремя прибывшие пожарные вскрыли входную дверь, разбудили хозяев квартиры и ликвидировали возгорание. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Сейчас на месте пожара работают сотрудники полиции.

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