Нетрезвые псковичи устроили пожар в квартире на улице Мирной
Днём 5 мая поступило сообщение о пожаре в многоквартире доме № 13 на улице Мирной в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Соседи увидели из окна дым и вызвали пожарных. Выяснилось, что возгорание произошло из-за нарушения нетрезвыми гражданами пожарной безопасности при эксплуатации газовой плиты.
Вовремя прибывшие пожарные вскрыли входную дверь, разбудили хозяев квартиры и ликвидировали возгорание. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Сейчас на месте пожара работают сотрудники полиции.