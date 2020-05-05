Михаил Ведерников поручил проверить информацию, что водители скорых не обеспечены средствами защиты

15:36, 05 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 мая на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 поручил проверить информацию о том, что водители скорых не обеспечены средствами индивидуальной защиты – такие сообщения появляются в социальных сетях. Если дефицит имеется, то его устранят, а если информация не подтвердится, то фейковые материалы отправят в полицию, чтобы дать им правовую оценку.

В свою очередь председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отчиталась, что в области достаточный запас средств индивидуальной защиты. Также имеется запас лекарственного обеспечения на неделю по специфическим препаратам, двухнедельный - по остальным.

«Сегодня можем сказать, что 1011 медработников получили на 18,7 млн рублей выплаты из регионального бюджета. Средства федерального бюджета на дополнительное стимулирование уже проведены, выплаты получат в установленные дни в мае», - рассказала Марина Гаращенко.

Также Михаил Ведерников попросил учитывать ситуацию, что в Псковской области сейчас много жителей из других регионов, и рассмотреть возможность, чтобы дополнительно развернуть около 300 коек.