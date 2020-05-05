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Общество

Более 800 пожилых жителей Печорского района получат продуктовые наборы

Фото газеты «Печорская правда»

Выдача продуктовых наборов людям старше 65 лет, чей доход не превышает прожиточного минимума в размере 13 500 рублей, началась в Печорском районе. Как пишет газета «Печорская правда», всего в районе продуктовые наборы получат 808 человек.

Фото газеты «Печорская правда»

Руководитель районного штаба движения «Мы вместе» Юлия Четвергова рассказала, что в состав набора входят мука, крупы, консервы и чай. Все наборы упакованы в компактные коробки, а организуют доставку пожилым людям главы поселений, волонтёры, сотрудники органов социальной защиты.

Фото газеты «Печорская правда»

Продуктовые наборы предоставлены региональным отделением Общероссийского народного фронта в рамках проекта «ОНФ. Помощь» и проектным офисом «Команда 2018».

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