Более 800 пожилых жителей Печорского района получат продуктовые наборы

18:21, 05 мая 2020, ПАИ

Выдача продуктовых наборов людям старше 65 лет, чей доход не превышает прожиточного минимума в размере 13 500 рублей, началась в Печорском районе. Как пишет газета «Печорская правда», всего в районе продуктовые наборы получат 808 человек.

Руководитель районного штаба движения «Мы вместе» Юлия Четвергова рассказала, что в состав набора входят мука, крупы, консервы и чай. Все наборы упакованы в компактные коробки, а организуют доставку пожилым людям главы поселений, волонтёры, сотрудники органов социальной защиты.

Продуктовые наборы предоставлены региональным отделением Общероссийского народного фронта в рамках проекта «ОНФ. Помощь» и проектным офисом «Команда 2018».