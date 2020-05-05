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50 нетрезвых водителей задержали псковские полицейские в начале мая

Фото Дарьи Хватковой

50 нетрезвых водителей задержали сотрудники дорожно-патрульной службы в Псковской области с 1 по 4 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России.

В ведомстве подчеркнули, что нетрезвые водители превышают допустимую скорость движения, совершают опасные манёвры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. «И, как следствие, становятся участниками и виновниками дорожных происшествий, в которых травмируются и погибают люди», – добавили в пресс-службе.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность.

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