Турнир по киберспорту #ЛучшеДома стартует в Псковской области

07:00, 06 мая 2020, ПАИ

6 мая в Псковской области стартует турнир по киберспорту #ЛучшеДома, сообщили Псковскому агентству информации организаторы из региональной Федерации компьютерного спорта.

«Пока все сидят на карантине, нет ничего лучше чем посоревноваться в онлайне бесплатно», - уверены организаторы. В федерации обещают организовать онлайн-трансляции самых важных матчей-финалов в группе «ВКонтакте».

Участники турнира будут соревановать в игре в Dota 2 (призовой фонд - 30 тысяч рублей) и FIFA 20 (призовой фонд -12 тысяч рублей). Участвовать в соревнованиях могут только жители Псковской области старше 14 лет.

В качестве организаторов выступает также администрация Псковской области и ЦНС «Без предела».