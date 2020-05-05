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Турнир по киберспорту #ЛучшеДома стартует в Псковской области

6 мая в Псковской области стартует турнир по киберспорту #ЛучшеДома, сообщили Псковскому агентству информации организаторы из региональной Федерации компьютерного спорта.

«Пока все сидят на карантине, нет ничего лучше чем посоревноваться в онлайне бесплатно», - уверены организаторы. В федерации обещают организовать онлайн-трансляции самых важных матчей-финалов в группе «ВКонтакте».

Участники турнира будут соревановать в игре в Dota 2 (призовой фонд - 30 тысяч рублей) и FIFA 20 (призовой фонд -12 тысяч рублей). Участвовать в соревнованиях могут только жители Псковской области старше 14 лет.

В качестве организаторов выступает также администрация Псковской области и ЦНС «Без предела».

 

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