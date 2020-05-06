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Общество

Коронавирус способен вызывать шизофрению

Учёные пришли к выводу, что коронавирус способен вызывать тяжёлые психические отклонения, в частности шизофрению у детей, рождённых от переболевших матерей, пишет газета «Известия».

Специалисты департамента психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego) проанализировали перечень возможных осложнений после COVID-19, затрагивающих центральную нервную систему (ЦНС). Они предположили, что отдалённые последствия, описания которых появлялись после различных эпидемий — испанки, SARS и MERS, будут схожи с результатами воздействия нового коронавируса на организмы переболевших людей.

Учёные считают, что необходимо отслеживать состояние тех, кто перенёс недуг «внутриутробно, в детском и зрелом возрасте и на поздних этапах жизни, чтобы полностью оценить и купировать долгосрочное вредное воздействие COVID-19 на поведение и мозг».

Российские специалисты с теоретическим влиянием коронавируса на ЦНС и психику согласны. Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов рассказал, что научная литература описывает случаи возникновения ментальных расстройств при вирусной пневмонии.

«Иногда при тяжёлых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы: варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия. Подчеркну, они пропадают при улучшении состояния больного, если только инфекции не наносят органического вреда ЦНС», — рассказал специалист.

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