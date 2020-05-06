Дом ветерана труда из Палкинского района затапливает из-за неправильно оборудованной остановки

09:01, 06 мая 2020, ПАИ

Дом ветерана труда из села Родовое Палкинского района затапливает из-за неправильно оборудованной остановки на дороге Грибули - Родовое. В связи с этим жительница района вынуждена была обратиться за помощью в прокуратуру.

В результате выяснилось, что в ноябре 2019 года специалисты Псковавтодора проводили работы по устройству автобусной остановки, но при этом не оборудовали водоотводную канаву, поэтому в дождливую погоду это приводит к затоплению жилого дома с придомовой территорией.

Кроме того, имеющаяся водоотводная канава, расположенная на том же участке автомобильной дороги, засорена и заросла кустарником и не выполняет функции по водоотведению.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителя ГБУ ПО «Псковавтодор» внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений прокуратура взяла на контроль.