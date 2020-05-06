Учёные снова отдалили дату завершения эпидемии коронавируса в России

09:39, 06 мая 2020, ПАИ

Учёные снова отдалили дату завершения эпидемии коронавируса в России. Новый прогноз сингапурских экспертов - 24 августа. Первоначально сообщалось о том, что вспышка болезни в России может завершиться 12 августа, затем дату перенесли на 17 августа. Об этом пишет «Российская газета».

Прогноз меняется в зависимости от ситуации и мер, которые на местах принимают власти. Ежесуточный прирост в России числа заболевших, который в последние три дня превышал 10 тысяч человек, вновь повлиял на дату завершения вспышки коронавируса, пояснили учёные.

Для своих прогнозов эксперты используют математическую модель распространения инфекции, где описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. В основе заключений - анализ данных по заболеваемости в 131 стране. В России диагноз COVID-19 врачи поставили более чем 155 тысячам жителей страны. Пандемия охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, число заболевших новым коронавирусом превысило три с половиной миллиона человек.