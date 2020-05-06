0
10:41
34 человека вылечились от коронавируса в Псковской области
10:10
Время переоценки. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Апрель 2020
09:46
Более 400 килограммов продуктов передал псковский Красный Крест нуждающимся семьям
09:35
Маршрут движения автобуса № 14 изменился в Пскове
09:07
В двух исправительных колониях Псковской области нарушаются права инвалидов
09:01
Дом ветерана труда из Палкинского района затапливает из-за неправильно оборудованной остановки
07:22
Ветер до 10 метров в секунду ожидается в Псковской области 6 мая
Еще новости
Общество

Учёные снова отдалили дату завершения эпидемии коронавируса в России

Учёные снова отдалили дату завершения эпидемии коронавируса в России. Новый прогноз сингапурских экспертов - 24 августа. Первоначально сообщалось о том, что вспышка болезни в России может завершиться 12 августа, затем дату перенесли на 17 августа. Об этом пишет «Российская газета».

Прогноз меняется в зависимости от ситуации и мер, которые на местах принимают власти. Ежесуточный прирост в России числа заболевших, который в последние три дня превышал 10 тысяч человек, вновь повлиял на дату завершения вспышки коронавируса, пояснили учёные.

Для своих прогнозов эксперты используют математическую модель распространения инфекции, где описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. В основе заключений - анализ данных по заболеваемости в 131 стране. В России диагноз COVID-19 врачи поставили более чем 155 тысячам жителей страны. Пандемия охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, число заболевших новым коронавирусом превысило три с половиной миллиона человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

34 человека вылечились от коронавируса в Псковской области
06 мая 2020
34 человека вылечились от коронавируса в Псковской области
Более 400 килограммов продуктов передал псковский Красный Крест нуждающимся семьям
06 мая 2020
Более 400 килограммов продуктов передал псковский Красный Крест нуждающимся семьям
Маршрут движения автобуса № 14 изменился в Пскове
06 мая 2020
Маршрут движения автобуса № 14 изменился в Пскове
В двух исправительных колониях Псковской области нарушаются права инвалидов
06 мая 2020
В двух исправительных колониях Псковской области нарушаются права инвалидов
Дом ветерана труда из Палкинского района затапливает из-за неправильно оборудованной остановки
06 мая 2020
Дом ветерана труда из Палкинского района затапливает из-за неправильно оборудованной остановки
Ветер до 10 метров в секунду ожидается в Псковской области 6 мая
06 мая 2020
Ветер до 10 метров в секунду ожидается в Псковской области 6 мая
«Я всегда буду тобой гордиться»: псковичка рассказала о прошедшем три войны прадедушке
05 мая 2020
«Я всегда буду тобой гордиться»: псковичка рассказала о прошедшем три войны прадедушке
Поисковики разыскивают родственников погибшего в Брянской области псковича-красноармейца
05 мая 2020
Поисковики разыскивают родственников погибшего в Брянской области псковича-красноармейца

Идет загрузка...