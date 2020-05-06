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Общество

Десять артснарядов и шесть мин обезврежены в Псковской области

В Псковской области за последние три дня спасатели обезвредили 16 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 5 мая группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук вблизи деревни Овсище Великолукского района обезвредила миномётную мину калибра 82 миллиметра, артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров и три артснаряда калибра 37 миллиметров.

4 мая великолукские спасатели вблизи деревни Носково Великолукского района обезвредили миномётную мину калибра 82 миллиметра, а вблизи деревни Тулубьево Великолукского района – две миномётные мины калибра 82 миллиметра и по одному артснаряду калибра 122, 76, 45 миллиметров.

В этот же день группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова вблизи деревни Кривулино Островского района обезвредила две миномётные мины калибра 82 миллиметра и артснаряд калибра 75 миллиметров.

3 мая великолукские спасатели вблизи деревни Поречье Великолукского района обезвредили артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра, а псковские спасатели вблизи деревни Овинец Плюсского района – артснаряд калибра 76 миллиметров. 

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