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Общество

В Пскове артисты и музыканты споют песню «День Победы» со своих балконов

В День Победы учреждения Театрально-концертной дирекции (ТКД) примут участие во Всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ТКД. 

Участниками музыкального  флешмоба станут артисты, профессиональные музыканты, а также все желающие. Для проведения акции выбрано произведение Давида Тухманова «День Победы». 

Псковичам предлагается исполнить эту песню из открытых окон и с балконов квартир и домов. Акция стартует 9 мая в 19 часов 01 минуту, так как ровно в 19:00 будет объявлена минута молчания.

Народная музыкальная акция «Окно Победы» в этом году проводится по инициативе ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова.

Чтобы поддержать музыкальный марафон «Окно Победы», можно снять видеоролик с песней в своём исполнении и разместить его в соцсетях с хештегом  #окноПобеды.

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