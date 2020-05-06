Бухгалтерами и водителями больше всего хотят работать псковичи

11:05, 06 мая 2020, ПАИ

Жители Псковской области больше всего хотят работать бухгалтерами и водителями. Исследование провели аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter: они проанализировали запросы соискателей из Псковской области на hh.ru и узнали, какая работа интересовала специалистов из разных профессиональных областей в апреле.

Чаще всего кандидаты искали предложения о работе для бухгалтеров (489 запросов) и водителей (443 запроса), среди которых водители-курьеры, водители-экспедиторы и в принципе водители различных категорий. Чуть меньше поисковых запросов поступило от менеджеров (212 запросов) и программистов (96 запросов). Популярностью пользуются удалённая (98 запросов) и временная (34 запроса) работа.

При этом есть предпочтения у соискателей из Псковской области и к режиму занятости. Так, в апреле оказалась востребована работа на выходные (61 запрос).

Часто встречались и профессиональные запросы от IT-специалистов: php (82 запроса), python (50 запросов). Также ищут вакантные места блогеры и SMM-менеджеры.