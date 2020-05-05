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Житель Пскова хранил в гараже гранаты и мины времён войны

Стражи порядка обнаружили и изъяли у 52-летнего жителя Пскова ручные гранаты и миномётные мины времён войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из гаражных кооперативов изъяты незаконно хранившиеся боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Среди них – ручная осколочная граната РГД, пять гранат Ф-1, а также две миномётные мины калибра 82 миллиметра.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.

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