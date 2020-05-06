Акция «Окна Победы» стартовала в Псковской области
Акция «Окна Победы» стартовала в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Активисты Российского движения школьников предложили россиянам украсить окна домов, квартир и офисов вырезанными из бумаги силуэтами памятников, фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны и тематическими рисунками.
Фото окна, украшенного символами Победы и словами благодарности, можно выложить в социальные сети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.
На сайте Года Памяти и Славы можно посмотреть подробную инструкцию и скачать трафареты. Акция реализуется с соблюдением всех мер безопасности и в соответствии с эпидемической ситуацией в регионе.