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Общество

Районная пресса в Псковской области выглядит очень достойно – секретарь Союза журналистов России

Районная пресса в Псковской области выглядит очень достойно, похвалил местные газеты главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин в интервью корреспонденту ПАИ.

Фото: ПАИ

«Когда я видел районные газеты в Псковской области, а было это очень давно, они были довольно среднего качества, сегодня я вижу достойные печатные версии и активную работу в соцсетях, – обратил внимание Владимир Касютин. – Нет ни одной газеты, которая бы версталась хаотично, с какими-то невнятными материалами. Конечно, есть над чем работать, но в целом очень достойно, несмотря на то что Псковская область – не самый экономически успешный регион в стране, то есть денег меньше, чем у других, а качество неплохое».

Напомним, Владимир Касютин стал спикером и экспертом V Псковского международного медиафорума, где провел для районных изданий семинар, посвященный развитию прессы в современных условиях.

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