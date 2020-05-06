Более 500 онлайн-мероприятий пройдут в муниципалитетах Псковской области 9 мая

12:16, 06 мая 2020, ПАИ

9 Мая, в день 75-летия Победы, в муниципалитетах Псковской области пройдут более 500 онлайн-мероприятий. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оргкомитета «Победа» 6 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, в социальных сетях порядка 500 тысяч человек увидели посты о проведении онлайн-мероприятий. Кроме того, глава региона подчеркнул, что Псковская область примет участие в 30 федеральных мероприятиях.

«Активно принимают участие музеи. Сегодня на перечне мероприятий останавливаться не будем, но важно, чтобы информация была доступна для людей в СМИ», - заключил губернатор Псковской области.