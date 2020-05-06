Участок улицы Максима Горького временно перекроют в Пскове

12:38, 06 мая 2020, ПАИ

С 8:00 7 мая до 24:00 22 мая в Пскове в связи с проведением работ по реконструкции Рижского проспекта временно закрывается для движения автотранспорта участок улицы Максима Горького на пересечении с Рижским проспектом (направление в сторону Комсомольской площади). В качестве объезда определена улица Петровская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.