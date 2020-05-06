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Общество

76-я дивизия ВДВ проведёт ряд торжественных мероприятий в честь Дня Победы

76-я дивизия ВДВ проведет ряд торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Фото Дарьи Хватковой.

В честь Дня Победы 76-я дивизия ВДВ проведёт торжественные мероприятия. Об этом заявил командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ Игорь Каплий 6 мая во время заседания регионального оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы.

«На территории дивизии спланированы мероприятия, посвящённые 75-летию Победы», - отметил Игорь Каплий.

В частности, 9 мая с 10 до 11 утра пройдет митинг на строевом плацу, во время которого будет вознесено Знамя Победы, флаг России и флаг ВДВ, а также зачитка праздничного приказа министра обороны. В это же время пройдёт награждение и пролёт парашютистов.

С 12 до 18 часов ожидается перемещение по улицам Пскова пяти мобильных групп на автомобилях КамАЗ и УАЗ, которые будут украшены символикой Победы и сопровождаться трансляцией музыки Победы.

Группа «Голубые молнии» поздравит 9 мая ветеранов по местам их проживания в Пскове.

С 12 до 12:30 на площади Победы ожидается также выступление сводного отряда дивизии.

С 12 часов до 13:00 – поздравление ветеранов юнармейцами с вручением подарков. С 12 до 15 часов – возложение пятью группами цветов и венков у мемориалов.

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