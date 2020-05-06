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Общество

Более миллиона рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками

Более миллиона рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, с 1 по 5 мая четырем жителям Пскова, Великих Лук, Себежа и Бежаниц звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег мошенники завладели их денежными средствами в общей сложности на сумму более 280 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Еще две псковички и двое жителей Великих Лук и Опочки после «знакомства» с мошенниками недосчитались около 800 тысяч рублей. При общении с ними мошенники использовали разные предлоги: кто-то предложил продать дизельное топливо, кто-то щенков или изъявил желание приобрести шубу. А к 32-летней великолучанке в социальных сетях под видом одноклассника обратился незнакомец, который под предлогом якобы оплаты таможенной пошлины за оформление посылки из-за рубежа украл у женщины 330 тысяч рублей. Полиция проводит проверку.  

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