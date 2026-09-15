На мосту Александра Невского в Пскове продолжается активная фаза ремонта

15:14, 15 сентября 2026, ПАИ

Ремонт моста Александра Невского в Пскове активно продолжается, при этом серьёзных проблем с дорожным движением на объекте не возникает, сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам главы города, объём работ на мосту остаётся значительным. При этом подрядчик, как и городские власти и жители Пскова, заинтересован в том, чтобы завершить ремонт как можно быстрее.

«Работы на мосту Александра Невского активно ведутся, объём работ большой. При этом коллапса в части дорожного движения там нет. Подрядчик, как и все горожане, заинтересован как можно скорее завершить этот объект», - отметил Борис Елкин.

Отдельно глава Пскова отметил, что ремонт пешеходной части моста в ближайшие работы не входит. Этот вопрос, по его словам, относится к перспективе следующих лет.

Добавим, что на первое капитальное обновление моста из регионального и муниципального бюджетов выделено почти 435 миллионов рублей.