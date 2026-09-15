29 человек с симптомами ОРВИ госпитализировали в Псковской области за неделю

15:07, 15 сентября 2026, ПАИ

2 444 случая ОРВИ зарегистрировали в Псковской области с 7 по 13 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 68,5 %. В Пскове выявили 988 случаев ОРВИ, или 40,4 % от общего количества по региону.

Всего за неделю госпитализировали 29 человек с симптомами ОРВИ.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Ранее сообщалось, что вакцинация стала самой распространённой мерой профилактики гриппа в псковских компаниях.