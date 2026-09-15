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Общество

На месте торгового павильона «Магеллан» на Рижском проспекте в Пскове больше ничего не будут строить

На месте торгового павильона «Магеллан» на Рижском проспекте в Пскове не будет нового торгового центра. После демонтажа здания территорию планируют благоустроить, сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Никакого торгового центра там больше не будет. Любое капитальное строительство в этом месте запрещено», - заявил глава города.

По его словам, само здание «Магеллана» давно устарело. При этом по документам оно числилось ларьком, несмотря на площадь около 1,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, при строительстве были допущены нарушения: здание закрывало треугольники видимости при выезде со дворов.

Благоустройство территории начнётся в следующем году. Здесь планируют обустроить парковочный карман, создать зелёные зоны с деревьями и небольшую зону отдыха.

«После окончания разбора здания «Магеллана» Рижский проспект будет смотреться совершенно по-другому», - отметил Борис Елкин.

Планы убрать «Магеллан» с Рижского проспекта озвучивали ещё в 2017 году, однако в 2018 году срок аренды участка, на котором расположен торговый комплекс, продлили ещё на семь лет. Тогда же были озвучены планы реконструкции торгового комплекса, подразумевающие изменение его внешнего вида.

Однако в 2020 году Евгений Скачков, бывший на тот момент главным архитектором Пскова, сообщил, что 54 % псковичей против существования рынка, а на градостроительном совете в июле было озвучено предложение снести «Магеллан».

В 2025 году суд признал законным исключение торгового павильона из схемы нестационарных объектов Пскова. На майской сессии Псковской городской Думы глава Пскова Бориса Елкин отметил, что в начале 2025 года в том числе из-за требований к обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение о непродлении договора аренды, которое собственник пытался обжаловать в суде.

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