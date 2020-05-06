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Общество

Первый в регионе «Палисадник Победы» оформили в Пушкиногорском районе

Первый в регионе «Палисадник Победы» оформили в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе оформили первый «Палисадник Победы».Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Первыми к акции присоединились активисты Пушкиногорского местного отделения «Единой России». Вместе с сотрудниками Пушкиногорского дома ветеранов они первыми в регионе разбили клумбу и высадили цветы. В Доме ветеранов проживают порядка 80 пожилых людей различных категорий. Среди них в том числе ветераны труда, ветераны ВОВ, бывшие малолетние узники и жители блокадного Ленинграда.

«Этот праздник - еще один повод сказать спасибо ветеранам, и мы решили выразить свою благодарность и признательность этим людям еще одним делом. Пусть те цветы, которые мы сегодня посадили, своим цветением радуют проживающих в Доме ветеранов, пусть они будут символом благодарности потомков, сердечной теплоты людей, не забывающих подвиг отцов, дедов и матерей», - отметила директор учреждения, член партии «Единая Россия», депутат городского поселения «Пушкиногорье» Татьяна Васильева.

С 3 по 8 мая участникам акции предлагается благоустроить и высадить растения у домов ветеранов с соблюдением мер, предусмотренных эпидемиологической ситуацией, – не более трех человек на одном участке.

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