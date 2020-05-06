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Общество

Найдено лекарство от коронавируса

Немецкие ученые с помощью суперкомпьютера провели анализ эффективности противовирусных лекарств в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. По итогам работы были названы четыре потенциальных препарата для лечения заболевания, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте университета Майнца.

Специалисты с помощью суперкомпьютера провели 30 млрд одиночных расчетов с 42 000 различных медицинских веществ, описанных в открытых источниках информации и базах данных. На основе исследований суперкомпьютер нашёл средства от гепатита C, обладающие способностью связывать и нейтрализовывать частицы SARS-CoV-2. В их число вошли четыре препарата: симепревир, паритапревир, гразопревир, а также велпатасвир.

В ходе проверки вычислений компьютера специалисты заметили, что SARS-CoV-2 и возбудитель гепатита C можно отнести к одноцепочным РНК-вирусам. По словам участника исследований профессора Томаса Эфферта, результаты научной работы необходимо подтвердить лабораторными экспериментами и клиническими испытаниями.

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