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Общество

«Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы

«Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы

Для ветеранов Псковского района завод «Титан-Полимер» передал подарочные наборы. Праздничные наборы и поздравительные открытки ко Дню Победы отправили 6 мая.

В администрацию сельского поселения «Тямшанская волость» завод «Титан-Полимер» передал праздничные наборы, в которые входил плед, чай, сладости.

Наборы попадут к жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, а также несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам участников ВОВ, проживающим на территории Тямшанской волости Псковского района.

Директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в открытке поблагодарил участников войны и тружеников тыла за вклад в Победу, пожелал здоровья, долголетия и бодрости духа.

Подарки доставят ветеранам до 7 мая по месту жительства. При этом будут соблюдены все меры безопасности.

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