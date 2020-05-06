«Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы
Для ветеранов Псковского района завод «Титан-Полимер» передал подарочные наборы. Праздничные наборы и поздравительные открытки ко Дню Победы отправили 6 мая.
В администрацию сельского поселения «Тямшанская волость» завод «Титан-Полимер» передал праздничные наборы, в которые входил плед, чай, сладости.
Наборы попадут к жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, а также несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам участников ВОВ, проживающим на территории Тямшанской волости Псковского района.
Директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в открытке поблагодарил участников войны и тружеников тыла за вклад в Победу, пожелал здоровья, долголетия и бодрости духа.
Подарки доставят ветеранам до 7 мая по месту жительства. При этом будут соблюдены все меры безопасности.