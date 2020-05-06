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Общество

Съёмочную площадку шоу «Дом-2» снесли в Москве

В Москве была снесена съёмочная площадка шоу «Дом-2». Завершился снос съёмочных павильонов в Троицком административном округе, пишет РИА «Новости».

Вывоз строительного мусора на территории был завершён сегодня, 6 мая. Съёмочная площадка популярного телевизионного шоу находилась около посёлка Летова Роща в Новой Москве. Теперь там планируют строить дорогу между деревнями Саларьево и Марьино.

Взамен компании выделили новой участок – рядом с прежним и большего размера. Площадь съёмочных павильонов сможет вырасти на 60 % – с 2 500 до 4 000 кв. м.

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