Съёмочную площадку шоу «Дом-2» снесли в Москве

18:49, 06 мая 2020, ПАИ

В Москве была снесена съёмочная площадка шоу «Дом-2». Завершился снос съёмочных павильонов в Троицком административном округе, пишет РИА «Новости».

Вывоз строительного мусора на территории был завершён сегодня, 6 мая. Съёмочная площадка популярного телевизионного шоу находилась около посёлка Летова Роща в Новой Москве. Теперь там планируют строить дорогу между деревнями Саларьево и Марьино.

Взамен компании выделили новой участок – рядом с прежним и большего размера. Площадь съёмочных павильонов сможет вырасти на 60 % – с 2 500 до 4 000 кв. м.