Советник губернатора пообещал разобраться с путаницей в псковской статистике коронавируса

21:48, 06 мая 2020, ПАИ

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев пообещал разобраться, почему возникла путаница в статистических данных о коронавирусе, и сообщить точную цифру заражённых в регионе. В эфире одной из псковских радиостанций Антон Сергеев прокомментировал, почему, по одним данным, в Псковской области значилось 252 инфицированных COVID-19, а по свежей информации – уже 244.

«Сегодня возникла путаница. Сейчас я с этим разбираюсь. Возможно, где-то произошёл сбой. Такое возможно, потому что мы работаем много. Сейчас мы с этим разбираемся и выясним, какова цифра на самом деле», – заверил спикер.

Антон Сергеев акцентировал внимание на том, что Псковская область – единственный регион в России, где статистику коронавируса приводят два раза в день. «Делается это очень просто: есть специальный файл, куда заносятся по итогам исследований фамилии и другие данные тех, у кого подтверждены тесты. Исходя из этого мы делаем утреннюю сверку, а вечером Михаил Юрьевич публикует некоторые детали, чтобы подробнее рассказать жителям о ситуации в регионе», – заметил советник главы области.