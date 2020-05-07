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Общество

В России появился навигатор по мерам поддержки населения во время пандемии

Страничка навигатора по мерам поддержки в России.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) создало навигатор по мерам поддержки россиян в условиях распространения коронавируса. Сборник, включающий 32 федеральные меры, опубликован на сайте агентства.

Документ включает инструкции о том, кто может рассчитывать на поддержку, как воспользоваться конкретной мерой и куда обращаться для её получения.

Меры структурированы по категориям получателей: граждане России, родители и дети, безработные, учащиеся и учителя, студенты, пожилые люди, люди с инвалидностью, медицинские работники, туристы, иностранные граждане.

«Наш навигатор поможет нуждающимся семьям сориентироваться в общем реестре предоставляемых государством мер и выбрать подходящий для своей ситуации инструмент», – пояснили представители АСИ.

Все желающие могут узнать, как дистанционно оформить больничные листы, продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами или вернуть стоимость билетов на отменённые мероприятия.

Страничка навигатора по мерам поддержки в России.

Для родителей предусмотрены ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте до трёх лет и от трёх до семи лет. Доступно также упрощённое оформление материнского капитала и выплат за первого и второго ребёнка до трёх лет, увеличение пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Малоимущие семьи могут автоматически продлить субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, а потерявшие работу в период пандемии – получить социальную помощь.

Иностранцы, не имеющие возможности выехать из России, получат информацию о том, как продлить срок действия виз и разрешительных документов, а россияне, оказавшиеся за границей, – как оформить заявление на централизованное возвращение из-за рубежа и получить материальную помощь.

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