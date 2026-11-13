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Общество

Псковские семьи приглашают поучаствовать в форуме «Формула успеха»

В Псковской области стартовал приём заявок на региональный форум «Формула успеха: школа, семья, общество». Мероприятие пройдёт в Пскове 7–8 декабря, сообщили ПАИ организаторы.

Изображение предоставлено организаторами

Участниками могут стать семьи численностью от двух до четырёх человек, в составе которых есть дети в возрасте 14–17 лет. В программу форума включены панельные дискуссии, занятия с профессиональными психологами, семейные мастер‑классы, тематические лекции и встречи.

Необходима регистрация у организаторов. Срок регистрации – до 23 ноября.

Форум проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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