Псковские семьи приглашают поучаствовать в форуме «Формула успеха»

18:23, 13 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области стартовал приём заявок на региональный форум «Формула успеха: школа, семья, общество». Мероприятие пройдёт в Пскове 7–8 декабря, сообщили ПАИ организаторы.

Участниками могут стать семьи численностью от двух до четырёх человек, в составе которых есть дети в возрасте 14–17 лет. В программу форума включены панельные дискуссии, занятия с профессиональными психологами, семейные мастер‑классы, тематические лекции и встречи.

Необходима регистрация у организаторов. Срок регистрации – до 23 ноября.

Форум проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».