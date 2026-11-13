За воспрепятствование расследованию уголовного дела суд вынес приговор сотруднику медучреждения в Пскове

19:08, 13 ноября 2026, ПАИ

Псковский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника информационно-консультативного отдела одного из медучреждений региона, осуждённого за преступление по части 2 статьи 294 УК РФ (вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 29 декабря прошлого года в ходе обыска в инфекционной больнице в рамках расследования уголовного дела в отношении главврача медучреждение подчинённый зашёл в её кабинет, откуда вынес и забрал принадлежащие ей несколько блокнотов с записями.

Сокрытие указанных предметов повлекло невозможность их изъятия в ходе обыска, последующего исследования следственным органом в целях установления обстоятельств уголовного дела и, соответственно, невозможность получения и оцениаания информации, содержащейся в них.

В суде фигурант полностью признал свою вину. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.