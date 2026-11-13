В Пскове выходили лебедя, в которого стреляли дробью

17:54, 13 ноября 2026, ПАИ

Раненого лебедя, в которого стреляли браконьеры, выходили в подворье «Птичий дворик» в Пскове, сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Птицу привезли около месяца назад с окровавленной лапой, ранение было нанесено дробью. По словам сотрудников подворья, стреляли, прекрасно понимая, что перед ними лебедь, а не утка или гусь. Один из сотрудников предположил, что это дело рук браконьеров.

Сейчас лебедь гуляет, лапка зажила. «Такой важный, спокойный, будто и не было ничего, хотя... было», – отметили в подворье.

Напомним, ранее другого лебедя, истекающего кровью, нашли на дороге в районе села Серёдка в Псковском районе. Спасти раненую птицу попытался мужчина, погрузив её в машину и доставив в «Птичий дворик». Подробности истории рассказали специалисты подворья.