30 часов обязательных работ назначили жительнице Новосокольнического района за нарушения ПДД

17:31, 13 ноября 2026, ПАИ

Жительнице Новосокольнического района назначили 30 часов обязательных работ за неоднократные нарушения правил дорожного движения. Среди них – перевозка детей с нарушением установленных требований, отсутствие полиса ОСАГО и нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов, обслуживающее Великолукский, Куньинский и Новосокольнический районы.

Контролировать исполнение наказания будет судебный пристав-исполнитель. В его обязанности входят проверка явки женщины на обязательные работы и учёт отработанного времени. Табель будет вести организация, в которой жительница района выполняет назначенные работы, а сотрудник службы приставов – регулярно его проверять.

Таким образом, вместо уплаты штрафов женщине предстоит отработать 30 часов на благо Новосокольнического района.