На Северо-Западе РФ станут пробиваться хорошо прогревшиеся воздушные массы – синоптики

19:54, 13 ноября 2026, ПАИ

На Северо-Запад РФ в эти выходные станут пробиваться хорошо прогревшиеся воздушные массы, сообщает метеоцентр «Фобос».

Поэтому осадки, переходящие в снег, к воскресенью сохранятся только на Кольском полуострове и в Поморье.

«В результате этого вторжения дневная температура повысится в северных районах до −3…+2 градусов, в южной части до +3…+8 градусов», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый снег выпал в районах Псковской области сегодня, 13 ноября.