На Северо-Западе РФ станут пробиваться хорошо прогревшиеся воздушные массы – синоптики
На Северо-Запад РФ в эти выходные станут пробиваться хорошо прогревшиеся воздушные массы, сообщает метеоцентр «Фобос».
Поэтому осадки, переходящие в снег, к воскресенью сохранятся только на Кольском полуострове и в Поморье.
«В результате этого вторжения дневная температура повысится в северных районах до −3…+2 градусов, в южной части до +3…+8 градусов», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что первый снег выпал в районах Псковской области сегодня, 13 ноября.
На Северо-Западе РФ станут пробиваться хорошо прогревшиеся воздушные массы – синоптики
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