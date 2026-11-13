Комитет семей воинов Отечества отметит четвёртый день рождения

19:34, 13 ноября 2026, ПАИ

Свой четвертый день рождения отметит Комитет семей воинов Отечества. С 16 по 22 ноября региональные команды по всей стране выйдут на большую акцию «4 года КСВО – 400 добрых дел». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«За четыре года работы мы достигли многого: 18 000 активистов, 89 штабов по всей стране и в Абхазии, 750 000 обработанных сообщений, 53 образовательных проекта для актива, 23 000 культурно-массовых мероприятий и 3 000 встреч с молодёжью. И за каждой из этих цифр – человек. За 750 000 сообщений семьи, которым мы помогли. Боец, которого не бросили. Мать, которая дождалась ответа. Ребёнок, которому протянули руку. Мы не считаем обращения – мы считаем тех, кого не оставили в беде. И смело можем сказать: мы сила на передовой нашего тыла, потому что за нами стоят люди, которым мы нужны», – рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Акция «4 года КСВО – 400 добрых дел» – это не разовое мероприятие. Это помощь семьям, поддержка участников СВО и их близких, развитие партнёрства, отметили организаторы.

В первый день проведут юридические консультации для семей участников СВО. Это не просто слова поддержки. Это всегда действенная помощь и конкретные решения.

Второй день связан с духовно-психологической помощью. Эта работа ведётся в штабах постоянно, но накануне дня рождения действия активистов будут особенно синхронизированы, чтобы никто не остался один на один с бедой.

На третий день организуют встречу с партнёрами штаба. На четвёртый день проведут культурно-массовые мероприятия и подведут итоги.

«Это наш принципиальный выбор. Мы считаем такой формат важным, потому что он разворачивает фокус в сторону тех, кому нужна помощь. Мы хотим показать: добро – это ежедневная работа, а не разовая акция. И хотим заявить о главном — нам доверяют люди, и мы это доверие ценим: каждый звонок, каждое обращение, каждая просьба о помощи для нас – ответственность, которую мы подтверждаем делом», – подчеркнула Юлия Белехова.

Каждый день активисты комитета помогают бойцам и их семьям. Для активистов КСВО – это не работа, а веление сердца. Они отвечают на звонки поздней ночью, находят нужные слова, привозят продукты, помогают оформить документы и просто обнимают, когда слова не нужны.